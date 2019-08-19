【舞台劇《色戒》】貼身色誘周家輝 焦媛無尷尬 (18:10)

由焦媛、周家輝、廖安麗及翁演陞演出的舞台劇《色戒》，將於本周五（23號）開始假屯門大會堂演奏廳公演。四人已綵排了兩個月， 大家均以「難演」來形容。擁有逾20年演出舞台劇經驗、劇中飾演男主角易先生的周家輝，面對一段畸戀，一個特務愛上剌殺他的女特務，既有情又慎防的心理，他坦言要花很多工夫了解角色。「因為全劇只有4位演員，沒有空間慢慢加油，一開場便要用盡全力，以往從未演過如此內心陰沉但又充滿恐懼的角色，所以更要用心揣摩」。

同樣擁有豐富演出經驗的廖安麗，她也大嗌難演，因對白既帶文學性又帶上海腔，最初她完全看不懂；之後，他們4個演員逐句拆解，如今已完全了解易太太的心路歷程。

焦媛飾演女主角王佳芝，與周家輝有多場頗大膽的貼身色誘戲，她說：「演員配合對白，加上形體老師指導，由內在出發，找到內在，自然有『色』。其實易先生不單愛我，他對我也很暴力，所以我要周家輝惜住我，我真是拿條命去演，幸好我和周家輝是好朋友，大家可以坦白研究任何動作，不會尷尬。」

電影版由梁朝偉及湯唯主演，問焦媛與周家輝怕否比較？他們笑稱：「電影和舞台劇是兩種不同的表演模式，無得比較。周家輝没有什麽可輸，也不介意觀眾比較，反而，我覺得觀眾肯比較才是一種光榮，我們只想做好這個工作，壓力當動力，希望觀眾喜歡我們這套作品。」

（即時娛樂）