【夏萍設靈】林家棟數度泣不成聲 安排土葬契媽 (18:34)

【今日直擊】資深演員夏萍於本月5日逝世，享年81歲，今日在萬國殯儀館孝思堂設靈。夏萍姐契仔林家棟下午現身靈堂打點，受訪時數度泣不成聲。問夏萍姐遺體安放什麼地方？家棟表示：「契媽生前講過想土葬，當然有時講反話，會乜乜乜，其實她根本…好驚火嗰啲（即火葬），於是我安排了土葬。（夏萍姐的死因？）7月底她中風，加上本身有糖尿病，又有高血壓，好多時醫生講用了這些藥會影響某些病，基本上到了這個年紀，好難再做比較大動作去幫她，唯有用藥物吊住吊住，希望她不太辛苦。當時我在內地開工，聽到這個消息就和醫生講，可不可以捱到我回來，醫生話盡人事，終於捱了兩個星期…用藥去吊住…終於我回來…見到她最後一面。」

談到與夏萍姐的難忘回憶，家棟說：「在電視台合作到現在廿幾年時間，她性情好率直，我好欣賞她，成日用粗口鬧我，最開心一齊開工時間，不停互相問候大家。她又很關心我，我現場畀蚊咬會幫我搔癢，好似媽媽照顧小朋友，我們之間的情份慢慢建立起來。（夏萍姐有什麼遺願？）她成日擔心話自己走之後會如何，我話不用擔心，有我喺度…她一個人是幾孤獨，我可以做的就是愛惜她，十年前叫她入護老院又不肯，直至早幾年又再仆倒，十小時後才被發現，我就話一定要入，於是我問杜Sir（杜琪峯）可不可以盡快安排入藝進同學會的護老院，2、3日後辦妥，才可以給她安定。她話自己將來走會如何，我話你定啦，你叫得我做仔，我叫得你做阿媽…總之有我一日會照顧你到尾。」

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（即時娛樂）