【許志安有乜表示？】鄭秀文47歲生日 穿紅衣賀中年壽 (19:57)

鄭秀文（Sammi）和老公許志安早前被拍到前往英國旅行，今天是Sammi的47歲生日，Sammi在社交網留言表示不會有什麼慶祝，她只在instagram貼了部分在電影﹑電視及歌迷聚會中的慶生片段，她說：「終於。47（歲）。今日反而不會有什麼慶祝，你們每個祝福已經是最無價的禮物。#感謝生命 #感謝每位愛我的人。」

之後Sammi連發3個post，湊巧全是她以紅色打扮的片段，Sammi說：「年輕時會幻想自己四十幾歲的自己會是怎樣，眨眼已經不用幻想，已經是如假包換的四十幾。人生....說快不快，說慢不慢。 #timeflies #千年如一日 #愛你們喲。」

她在另一個post續說：「今天生日，沒有慶祝活動。不過，穿上一身紅衣服為大家高歌一曲。#呀呀呀呀呀像關係親密的戀愛但比戀愛更精彩 #紅色控 #就是喜歡紅色 #red #我們都是這樣長大的 #親密關係 #生日流流穿上紅裙為大家高歌一曲 #這條紅玫瑰裙並不是什麼國際品牌而是mi的一位造型師鄧麗為我度身訂造（做）的但亦是我非常非常喜歡的一條裙 #感激裁縫師連夜為我裁好這條紅玫瑰。」

接著她又說：「今天生日，繼續紅衣賀中年壽。忽發奇想，不如來一個免費點歌日，mi會繼續在ig送上mi的歌曲。#首先送上wyman輝陽的作品如何掉眼涙 #紅衣賀自己生日。」

（即時娛樂）