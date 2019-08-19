【暑假冇陪囡囡旅行】忙拍戲冷落妻女 張家輝：佢哋慣啦 (21:37)

張家輝、任賢齊、郭晉安、吳卓羲及陳家樂，昨晚出席主演電影《沉默的證人》首映禮。家輝與小齊一起受訪，小齊稱在片中打爛仔交很辛苦，幸好與家輝有默契，雖然拳腳冇眼，但節奏與動作能配合；他又讚家輝體貼，拍打戲前會預先試好打鬥場面。家輝回敬讚小齊身手好，小齊卻表示：「拍攝時天氣太冷，試過做完熱身，很快降低體能，郁兩下就傷到筋腱，用了拐杖個幾月。」家輝聞言自爆當年拍《激戰》時，都試過斷手指。

有報道指家輝忙拍戲，冷落了老婆關詠荷與女兒張童，家輝笑稱：「她們慣啦！我工作後回港，會抽時間陪她們食餐飯。今年暑假較遺憾，不能陪女兒去旅行，因為我手上很多事情要做，就由她們兩母女去。」

小齊則透露最近忙巡迴演唱會，但都能抽空回家探父母，還出外拍紀錄片，而他剛去完馬來西亞熱帶雨林，家輝聞言要求下次帶埋他去。小齊答應帶家輝遊沙漠，「那裡幾十年前被人發現時，居民的生活仍好像明清時代」。家輝即搞笑說：「有冇廁所㗎？」家輝又解釋日前欣賞容祖兒演唱會，未有上台獻唱，因他之前一直做宣傳，沒時間練歌。小齊就表示開演唱會時，會搵家輝做嘉賓。

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（即時娛樂）