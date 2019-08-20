【被指盲撐警方】 黎瑞恩遭唾罵詛咒：完全不畏懼不畏縮 (11:43)

黎瑞恩（小恩子）早前在其私人facebook回應「雷射筆」事件，她曾說：「為確證雷射筆之安全可靠，試吓射完佢雙眼，通過安全標準嘅話，要求警方要立即放人兼道歉！」，結果該帖文在網上瘋傳，有網民留言指小恩子盲撐警方，又表示對小恩子言論感失望。

昨天小恩子在facebook專頁留言，指這段時間香港社會出現好多分裂聲音，亦出現很多不同意見朋友，甚至有人唾罵她及詛咒她，但小恩子揚言不會畏縮亦不會畏懼：「呢段時間香港發生好多事，唔單止社會出現咗好多分裂聲音，喺我呢度亦出現咗好多意見不同嘅朋友，有唾罵我嘅，甚至咀（詛）咒我嘅，我係完全不畏懼亦不會畏縮。

但我好感恩有好多大家睇法唔同聲音唔一致嘅Fans及朋友，雖然大家所感受嘅嘢完全背道而馳，大家理論嘅時候還是好努力保護及維護我，我係好感動，好想多謝一直真正愛錫（惜）及了解我嘅歌迷及朋友。

我唔係要大家跟我嘅聲音相同，大家可以有不同感受及意見，我係絕對接受，只係不希望再看到家人之間、朋友之間，互相傷害或反目。大家同坐一條船，都希望風平浪靜，我相信任何聲音嘅朋友都係想香港好，都係為咗守護下一代嘅未來，希望大家可以理性爭取及表達，反對暴力，及對警署、社會設施既破壞，我會繼續努力做好本份（分）及工作，希望香港也一齊加油！」

（即時娛樂）