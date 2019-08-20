【影帝唔易做】拍炒車戲捱撞 小齊封張家輝「搏命三郎」 (15:37)

影帝張家輝與任賢齊（小齊）相隔15年再度合作，在新片《沉默的證人》中，家輝飾演的法醫在聖誕夜遇上偷證物的小齊，在殮房內埋身肉搏，殮房外飛車追逐，緊張刺激，誓令觀眾腎上腺素爆表。

整個電影故事都在殮房內發生，其中有一場會跳出殮房，在中環瘋狂飛車和炒車，家輝駕駛私家車在迴旋處與4車連環相撞，天雨路滑掟彎兼飛撞，家輝被困車廂內，不由自主被左彈右撞，最終翻滾了幾圈後停下來，緊張刺激。家輝全身濕透兼捱撞，在車廂內翻滾多個圈，小齊在旁看到嘩嘩聲。

拍攝時正是冬天，戶外只得攝氏幾度，加上凌晨時分中環海傍風勢強勁，家輝體溫幾乎跌到冰點，為了補拍不同角度，他全身濕透後火速吹乾，然後再濕透再吹乾，身心透支的他專業演出，導演一嗌cut機，工作人員一擁而上，立即「救」家輝出車，又遞上毛巾和熱茶給他保暖。而小齊就「萬歲」熱辣辣糖水，為家輝和各手足打氣。

小齊說：「這場戲最初在北京拍，心諗落雪拍撞車戲好慘又好危險，後來就改在香港拍，以為逃過一劫，豈料拍攝那幾天，香港特別冷，加上導演設計落雨飛車場面，增強刺激氣氛，結果家輝全身濕透、好凍！」家輝無奈地說：「拍戲最辛苦，最凍的幾天一定落雨、跳水，還要拍完第二日天氣變熱，激死！」

小齊封他「搏命三郎」，他說：「家輝不單止淋濕身，還要在車廂內捱撞，之前拍打交戲，我打他也打到我自己周身痛，他看完playback後，叫我再打得勁些。」

（即時娛樂）