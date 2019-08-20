盧宛茵棟篤笑扮小鳳姐Lady Gaga 圈中「兒子」拍片祝賀 (16:21)

Madam Lo（左二）被身旁的訓練班同學大爆昔日有很多追求者。（孫華中攝）

盧宛茵（Madam Lo）昨晚於旺角麥花臣場館舉行《盧師動眾Madam Show棟篤笑》，曾在戲中飾演過她的子女及訓練班同學現身支持，包括宣萱、尹揚明、鄭敬基、黃智賢、黎海珊、林偉、麥長青、寶珮如、鄭世豪及陳偉琪等。未能出席的「兒子」古天樂、呂方、林保怡、黎耀祥、王喜、溫兆倫、郭晉安、陳展鵬、羅仲謙及森美等，分別拍短片賀「媽媽」開騷。

Madam Lo穿上徐小鳳經典的波波裙驚喜現身，唱出《風的季節》揭開序幕，贏得全場掌聲；之後化身Lady Gaga瞓身演出，跪在地上又唱又跳，非常賣力。其間，訓練班同學上台話當年，大爆1970年代的Madam Lo不乏追求者，每天不同男士來接她放工，Madam Lo扮失憶說：「有冇記錯，我唔多覺，俱往矣！現在搵一個都無。」

這晚鄭敬基、林作及八両金等擔任表演嘉賓，當中鄭敬基唱出他的首本名曲《酒杯敲鋼琴》和張國榮的《Monica》外，又搞笑揶揄Madam Lo登陸兩次（即66歲）才第一次做棟篤笑，還希望對方飾演最多藝人阿媽能成功申請列入健力士世界紀錄後，再舉行棟篤笑。

（即時娛樂）