【娛樂圈血淚史】盧宛茵自爆遭人奚落 講家庭爆喊 (17:01)

盧宛茵（Madam Lo）昨晚於旺角麥花臣場館舉行棟篤笑，在娛樂圈血淚史環節分享40多年的演藝生涯，當中令她最難忘是曾遭劇中對手白眼和奚落，Madam Lo在台上說：「某人演我老公，拍完一場戲，我們一起看playback，導演說ok，但這個人竟然指住我，跟導演說『再take（拍過）佢啦』，我整個人僵硬了，木無表情，不識反應，全個廠鴉雀無聲。這時，助導走過來口窒窒問我補不補拍？我覺得很侮辱，走出廠打電話給監製說辭演，最後在監製游說下才答應繼續演出。如果換作阿姐（汪明荃）演出，你們估這個人會否這樣說話？」台下不斷叫開名，Madam Lo表示：「開名就很是非、很八卦了，我不想樹敵，我人緣那麼好，就是因為我nice和隨和，要不然今晚沒那麼多人來捧場。」

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自言大情大性的Madam Lo，之後講到家庭時忍不住灑淚當場，覺得愧對子女，「我其實不想講家庭，一講我就喊，好眼淺。我有段婚姻好失敗，很多年前離婚後，要自食其力，我要生活，小朋友又要生活費，我要盡母親責任教育多名子女，當時個膊頭真的千斤重。我不想講，因為多年來好似對不起他們，令他們在破碎家庭長大，我知他們童年不開心，希望他們原諒我，我一直耿耿於懷，好似欠了他們，他們應該已經原諒了我，好彩現在兒孫滿堂，欠他們心債。」說罷，唱出梅艷芳的《心債》，兒子、孫和朋友上台獻花。

（即時娛樂）