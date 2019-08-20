【明福俠又出動】第一次追女仔食檸檬 黎明初戀對象唔係阿May… (20:55)

「明福俠」黎明於今年5月組成樂隊Gingerbread，繼《我們的下雨天》後，再有新歌《勁傾心》推出，這首新歌是改篇自二人組合Raidas的經典作品《傾心》，Gingerbread更注入hip hop元素，希望樂迷以全新態度看待廣東歌文化。

身為幕後主腦的黎明，希望樂隊的音樂能為大家袪濕驅寒，有溫暖舒爽的感覺，「Gingerbread其實是一個槪念單位，主要是希望創作不同的音樂文化給大家，開闊大家的視野，所以Gingerbread將來可以是2人、3人，甚至是没有明福俠也可以」。

Gingerbread在今次《勁傾心》的短片中，大談自己初戀食檸檬的往事，當大家最期待黎明會講他跟初戀「阿May」的故事時，他卻大爆真正的初戀，是15歳時所認識的Summer，「第一次追女仔時，以為與她邊飲檸檬茶邊漫步是一件很浪漫的事，豈料卻換來人生首次的『食檸檬』，真是諷刺。後來與朋友還遭遇到兩位金髪男子勒索，令我們不單被搶去身上唯一的九毫子，更被玩弄一番，真是男人最痛的食檸檬經歷，現在回想起，覺得年少時為求初戀真是『傻癡癡』。不過，做人要經歷過失戀才會成功，因為要懂得痛才會成長」。

（即時娛樂）