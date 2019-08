next

宣萱向來愛狗,家中收養了多頭愛犬,而且專門領養中年犬,讓牠們有個安樂窩。宣萱今早在微博留言,透露其中一隻愛犬「Moon」不幸逝世,令她非常心痛。宣萱說︰「我親愛的Moon昨晚突然離開了我們。沒選擇地只能接受。心很痛。Moon在世時永遠都在我身旁,相信永遠都會。念。❤️ Love you & miss you always. ​​​​」

(即時娛樂)