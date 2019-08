【無辜受牽連】吳彥祖發文澄清：從沒支持過分裂香港 (17:22)

下月便45歲的吳彥祖(Daniel)返美國定居後,近年主力拍攝美國AMC電視連續劇《荒原》外,今年4月曾返港,跟《特警新人類》的謝霆鋒、馮德倫及李璨琛合體擔任金像獎頒獎嘉賓,不少影迷也期待他回流香港拍戲。可是,大家未等到吳彥祖的新作推出,他今日在社交平台以英文、簡體中文及繁體中文發文,回應近日網上質疑他支持香港分裂的消息,表明他從來沒有支持過分裂香港,指這是一個非常不設實際、不合邏輯及站不住腳的想法,而他在任何情況之下,也不會支持任何分裂香港的行為。

吳彥祖微博發文原文如下:

I have just come back from a long vacation to find that rumor mongers are accusing me of supporting Hong Kong secession and now some media are reporting this fake news. First of all, there could be nothing further from the truth! Although I am not a Hong Konger, I have deep feelings for Hong Kong but let’s make things clear here: I do not support Hong Kong secession! That is a ridiculous and illogical idea that will not work and I do not stand by that in anyway whatsoever. Secondly, if this continues to be reported, not only is it fake news but it is also slander, which is punishable by law and I will not hesitate to pursue full legal action against any party that continues to spread fake news like this.

以下是英文翻譯中文:

(簡體字)我刚休假回来,发现网上广泛传播怀疑我支持香港分裂的不实谣言。这些不实的言论,也被某些个人以及媒体不断转载。

首先,这些言论完全偏离事实!虽然我不是香港人,我对香港有深厚的感情。在此,我必需郑重声明:我从来没有支持过分裂香港,这是一个非常不设实际、不合逻辑及站不住脚的想法。在任何情况之下,我也不会支持任何分裂香港的行为!

此外,如有任何个人或媒体继续转载和报导以上偏离事实的说法,我在此声明,这不单是个假新闻,更是对我本人严重的诽谤,我会毫不犹豫地对继续散播诽谤言论的任何一方采取适当的法律行动。

(繁體字)我剛休假回來,發現網上廣泛傳播懷疑我支持香港分裂的不實謠言。這些不實的言論,也被某些個人以及媒體不斷轉載。

首先,這些言論完全偏離事實!雖然我不是香港人,我對香港有深厚的感情。在此,我必需(須)鄭重聲明:我從來沒有支持過分裂香港,這是一個非常不設實際、不合邏輯及站不住腳的想法。在任何情況之下,我也不會支持任何分裂香港的行為!

此外,如有任何個人或媒體繼續轉載和報導(道)以上偏離事實的說法,我在此聲明,這不單是個假新聞,更是對我本人嚴重的誹謗,我會毫不猶豫地對繼續散播誹謗言論的任何一方採取適當的法律行動。

(即時娛樂)