【專訪】胡定欣放下視后光環 跨界發展做「新人」 (18:23)

胡定欣近年電視作品不多，去年播出《宮心計2深宮計》後，相隔一年再有新劇《包青天再起風雲》推出，很多觀眾也說很久沒見過她。定欣笑言這段時間沒停過，休息之餘，亦趁機去做自己想做的事情，「這段時間多了去登台唱歌，我是很開心的，因為初入行時是想做歌手，但後來往演戲方面發展，所以很開心趁這個空檔去上堂提升歌藝，就好似演戲一樣，要密集練習才有進步，很希望將來有一首屬於胡定欣的歌曲」。

定欣在過去一年嘗試電視以外的發展，與馬浚偉合作舞台劇《偶然．徐志摩》，又參演電影《逆流大叔》，兩者也獲得外間不錯反應。身為兩屆視后的定欣，認為去到其他範疇只當自己是「新人」，「起初會不習慣，因舞台劇、電影及電視劇三者的表演空間和手法很不同，慶幸有電視台這十多年的演戲經驗，打下深厚的根基，就算面對新接觸的舞台劇還是電影，都能較快吸收。我不會諗自己是視后，我會視自己是新人，因在這些範疇上我真的是新人，雖然能力上可能不是，但很多認知上的東西還要去學，其實這是一個態度，你要視自己是新人，才能吸收更多知識。我不介意被鬧，還希望鬧多點，這才學到東西」。

事業上不斷前進，定欣在感情上卻停滯不前，「當然恨拍拖，一切隨緣，現在覺得心靈上的溝通比外表重要。人愈大愈清楚自己想要什麼，要去維繫一段感情，溝通真是比有幾靚仔緊要。（胡說八道會好姊妹沒介紹？）大家都很需要，但慶幸我們的要求不會撞」。談到時下女星去雪卵，定欣直言不抗拒，幸運現今有這技術，但自己未需要行到這一步。

欲知專訪詳情，請留意（8月22日）明報娛樂版。

Blazer :C/MEO Collective @ Lane Crawford

Top & Pants : Artist's own

Accessories :On Pedder

Shoes :Stuart Weitzman

Styling : Queenie Yu

Hair : Matt Chiu @ Xenter

Make Up : Cyrus Lee

場地：富Madame Fu-Grand Cafe Chinois

（即時娛樂）