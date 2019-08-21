【我已無力前行】與另一半疑似婚變 鄧達智親解畫… (19:50)

本地著名時裝設計師鄧達智（William），去年與醫生陳梓欣（Clement）在英國倫敦註冊結婚，正式成為合法同性伴侶。兩人剛慶祝完紙婚，今日鄧達智於報章專欄撰寫了一篇題為「我已無力前行」的文章，疑似婚姻出現問題。

鄧達智在文章開首，談到香港這兩個多月來發生的逆權運動，身在外地的他感覺不只無奈，而是無力再挽。之後，他又談到感情，「感情關係至難受不是崩潰、玩完，而是在拋不拋開、放不放下、捨不捨得之間難捨難離地游移。一直以為他與我守望、陪着一起走到盡頭，但盡頭如此遙遠，只怕我已無力前行……」鄧達智又反問如何去愛？「一心一德以為整副心神精力投入這段關係、這段愛情；回老家的理想老早拋諸腦後，捱盡不為外人道的辛酸，回報竟然被指摘不懂愛、不懂得如何去愛」字裏行間似有無限感觸。

對於疑似婚變，鄧達智透過電話錄音回覆，他澄清婚變的，是其加拿大的朋友。鄧達智稱，那位加拿大的朋友跟另一半一起已10年，現在分了手。「佢同我傾偈，我不斷開解佢，加上香港最近嘅問題，對方感覺灰心。老家香港嘅情況，加上本身情況，所以好灰。同佢傾得多，都影響到我。感情、婚姻生活唔容易，目前打75分，仲有25分不完整，需要慢慢磨合，最後唔係磨合，係接受。現在我未想full time一齊住，尤其本身工作需要思考，想要自己空間。Clement都好忙，大家少時間一齊，冇乜爭執。大家唔係鬧交、家暴嘅人，所以唔會好大件事」。

（即時娛樂）