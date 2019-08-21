【赴美演講】科技峰會介紹連登 何韻詩：香港人改變緊世界 (22:19)

何韻詩自爆在時差及不夠時間準備下，英語講到一嚿嚿。（何韻詩fb圖片）

《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，藝人何韻詩一直支持「反送中」，早前更以「聯合國觀察」代表身分，出席瑞士日內瓦聯合國人權理事會常務會議，發表兩分鐘演說講述香港情況。近日阿詩又前往美國三藩市出席講座，她自爆在時差及不夠時間準備下，英語講到一嚿嚿，幸好台下觀眾很包容，阿詩也在社交網分享了是次講座的照片，以及演講內容。

「正所謂，凳（櫈）都未坐暖，到達三藩市36個鐘，而（依）家又已經喺飛機上準備回家。

Jet住lag、完全唔夠時間準備下，暈暈咁就做咗呢個Talk。今次係一個關於科技嘅summit（峰會），十五分鐘嘅keynote（主題）主要係向世界講解香港人點樣用各種現存嘅工具，成功喺一個無領袖無大台嘅狀態下，大大力共同行咗70幾日。

成功用英文講到L-I-H-K-G（討論區，俗稱連登）（😌），但又喺好wing嘅頭腦吓某啲位嘅英文講到錯曬（晒）19999，唉唉唉唉⋯⋯好在意（🤦🏾‍♂️）。但台下觀眾好包容，好專心聽每一個細節，我感覺到，佢地（哋）真係好留意香港最近嘅事。

其實一行出去已經好大掌聲，每次講到香港人點點點，一百萬人兩百萬人，都會得到歡呼（呢啲summit啲人一般都極冷靜），最後更全場standing ovation（起立鼓掌）。唔好誤會，我係無誤會㗎，我知道全部全部掌聲都係俾（畀）香港人，亦因此感到無比驕傲，因為全世界都為香港人過去兩個幾月而感到震撼、感動。

最後我話，如果香港小小一個七百萬人嘅城市都可以走到呢度，其實世界上每個地方都可以。而我真心相信，我地（哋）確實喺度改變緊世界。

未來兩個月將會繼續去五六個地方，將香港人嘅勇氣帶到各地觀眾面前，將我地（哋）嘅進程逐一向佢地（哋）講解。相信每個半個月講稿又要改寫更新，每次再重寫又係再將過去日子重新喺腦海重現一次。其實大家真係好叻、好叻。

香港人，我地（哋）繼續加油。💪🏿

#standwithhk

#hongkong @ San Francisco, California

（即時娛樂）