【夫妻檔行善】受老公影響 梁靖琪：學會施比受更有福 (16:32)

珠寶品牌創辦人及設計師Christine（左起）、AIM負責人Melissa Stock及香港女律師協會副會長Sarah到柬埔寨探望被救出的雛妓。（大會提供）

今年6月再婚、被父親爆料已懷孕的梁靖琪（Toby），婚後跟丈夫施雋賢（Jon）行孖咇為慈善出力，全因受到去年的柬埔寨探訪之旅影響。「香港飛到柬埔寨的機程不過兩個多小時，但眼前的景象已截然不同。有一位柬埔寨的餐廳老闆，平日會把剩下的飯菜送給有需要人士，有一天他送晚了，竟親眼目睹一位母親向3歲孩子餵食毒品，讓他不會產生飢餓感，可以繼續行乞，這個故事令我難以忘懷」。

Toby即將做媽媽，原定10月夫妻檔再訪柬埔寨的慈善之行無奈要延期，但眼看他鄉孩子的慘況，令她更堅定了拯救兒童的決心，「慶幸身邊很多朋友好有愛，大家透過我了解到當地情況後，會主動提供協助，金錢又好、物資又好，勿以善小而不為，因此我們籌備了一連串的慈善活動，例如早前的巧克力禮盒義賣、分享會等，香港女律師協會副會長Sarah較早前亦聯同義工到訪柬埔寨，下月14日會舉行慈善晚會，希望可以讓更多香港人認識國際慈善團體AIM（Agape International Missions）」。

拯救行動固然重要，Toby認為後續的救援工作才是關鍵。「AIM每年成功救出千多名、年齡介乎13至18歲的女孩，被拯救並不是一個完結，要如何重返社會才是一大議題。AIM會跟進後續發展，教導她們一些維生技能，例如做手飾、絲巾等，讓她們可以自力更生，這是一條龍式的計劃。這些女孩被救出後，AIM會舉行一個典禮，為她們戴上皇冠，讓她們知道，你是公主、你有價值、你絕不廉價，每個女孩的存在就是價值」。

提到新婚生活，Toby坦言Jon不但是最好的丈夫，也是自己的人生導師：「受到Jon的影響，我學會了施比受更有福。記得老公在婚宴當晚，向親友承諾會愛我一世，當時我就明白，愛是無私奉獻，我們在對的時間遇上了對的人，因為愛過，所以慈悲；因為懂得，所以寬容，未來將會共同努力，將最大的歡樂和幸福發放開去。」

（即時娛樂）