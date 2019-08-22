丈夫由老師轉職康復員 麥明詩媽媽：重頭選擇 我不會移民 (23:24)

麥爸爸當年在澳洲找不到教師的工作，但他能屈能伸，轉職擔任協助弱能人士的康復員；之後他回流返港，才再執教鞭。（麥何小娟facebook圖片/資料圖片）

「移民」是近日不少香港人關注的話題，不同地區的展覽介紹會提供申請移民資料。「十優港姐」麥明詩的媽咪麥何小娟，近日在facebook分享當年移民澳洲的經驗，面對工作、前途、生活習慣、文化差異與親情等問題，宜慎重考慮。她說：「若給我重頭選擇，我不會移民！」

麥媽媽提到當年與家人移民澳洲，逗留了4年，1994年回流返港。她說當年在澳洲的居住環境一流，沒有什麼父蔭下，他們「住大屋」又有車代步。原來令麥媽媽感遺憾，是她在澳洲時，雙親相繼在香港離世，為此她感痛苦與後悔不已。她說：「單從這㸃，若給我重頭選擇，我不會移民！」

麥明詩爸爸麥卓生是中學副校長，早前才退休。麥媽媽提到跟老公在澳洲時也遇到工作問題，「不可小看這方面的問題，尤其是對很多男人來說。已經生兒育女的家長，很多都在事業上建立了一些良好的根基。倘若移居外地，可能要重頭開始。在外地，通常都會遇到一定程度的『歧視』。不一定是因為你的種族或膚色，而是一些其他因素，例如你的語言和當地的經驗。好彩的，可以找到你行業的工作，但很多移民都不能找到自己的行業而被逼轉行」。

移民澳洲前，麥爸爸在香港是高級學位教師，移民後他可以註冊成為教師，但找不到自己所長的化學教師職位，基本上是找不到教師的工作。麥爸爸能屈能伸，轉職非專業的工作，擔任協助弱能人士的康復員，初時還要協助他們如廁，是他從未做過的工作。當年她跟丈夫也有工作，加上積蓄，生活尚算無憂，但對一個男人來說，轉行又未能發揮專長，會容易產生鬱鬱不得志的感覺，影響健康。過往在香港沒有大病，在澳洲4年，他入了兩次醫院接受治療。她說：「不要以為香港工作壓力大就有很多問題，我的領會是，無論居住環境有多好，對於一個事業心重的人來說，移民，可以是很大的衝擊，甚至可以影響健康的。這是我今次要提醒你們要三思的……」

（即時娛樂）