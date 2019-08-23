王菲試造型 兩個大男人服侍 盡顯天后風範 (14:36)

網上流傳王菲試造型的片段。（網上圖片 / 明報製圖）

王菲雖然年屆50，樣貌、身材及皮膚依然保養得宜。近日網上流出王菲試造型的片段，身穿白色上衣、卡其色長褲的她在兩位男士幫忙試穿紫色鬆身外套，盡顯天后風範﹗

（即時娛樂）