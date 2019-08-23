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王菲試造型 兩個大男人服侍 盡顯天后風範 (14:36)

文章日期：2019年08月23日

王菲雖然年屆50，樣貌、身材及皮膚依然保養得宜。近日網上流出王菲試造型的片段，身穿白色上衣、卡其色長褲的她在兩位男士幫忙試穿紫色鬆身外套，盡顯天后風範﹗

（即時娛樂）

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