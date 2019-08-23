【40歲生日前夕】蕭亞軒感激外界支持 多謝媽媽成就自己 (16:01)

台灣女歌手蕭亞軒（Elva）因病停工接近一年半，上月曾在Ig上載自拍片段，片段中的她疑似醉酒並語無倫次，其間更兩度秒睡及傻笑，令外界替她擔心。明天（24號）40歲生日的蕭亞軒，今日在網上發文，字裏行間顯得正經得多，她先感謝外界對其一直支持，特別是在那麼多不實的傳言之下，之後再多謝媽媽成就了自己，並指天下所有母親同樣值得讚揚。

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蕭亞軒在微博留言：「接下來是一個很特殊的日子，謝謝所有粉絲及媒體朋友一直以來的支持跟加油打氣，尤其是在經過那麼多不實的傳言之下，依然相信我，陪我度過人生中非常艱難的這段時間。

對我而言，8/24是屬於我母親的日子，神聖而且偉大的母難日，謝謝媽媽成就了我、成就了蕭亞軒，教導我如何做人，教我如何用正確的價值觀做事情，教我太多太多⋯⋯媽咪謝謝您！

不只是我的媽媽辛苦，全天下的母親都是一樣的，每個母親都是唯一、值得頌揚的，也謝謝所有的母親把你們帶來到我身邊。

在這一天，有太多話想說卻也說不完⋯⋯我把我最大的祝福獻給我的家人、身旁的好友們、歌迷們跟所有支持我的人以及所有不支持我的人，都祝福大家健康平安、能開心順利地過著人生。謝謝你們！」

（即時娛樂）