36歲中國知名鋼琴家郎朗,今年6月突然宣布喜訊,迎娶德韓混血兒吉娜愛麗絲(Gina Alice Redlinger),兩公婆不時放閃,相當恩愛。這日郎朗為愛妻慶祝25歲生日,原本投入拍攝工作的吉娜愛麗絲,見到老公手持大束玫瑰花出現,即時變得雀躍起來。

吉娜愛麗絲在網上留言多謝老公:「Before & After birthday surprise Thanks to hubby」,郎朗亦即時回覆老婆:「Happy wife Happy life」

