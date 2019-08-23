【愛慢活節奏】鄭秀文歐洲坐船觀光 一張相出賣咗雷頌德… (17:27)

鄭秀文（Sammi）完成13場紅館演唱會後，跟許志安赴英國旅行充電，探望移居當地的雷頌德夫婦外，順道慶祝自己與安仔的生日。他們繼續向歐洲之旅進發，今次選擇坐船四圍觀光，Sammi還上載照片到社交網跟大家分享，相中亮點卻是她身旁的雷頌德（阿Mark），未知阿Mark是否生活寫意，見他發福不少，雙下巴暴現呢！Sammi留言：「我揸船，阿Mark竟然咁放心？好朋友的信任就是令人感動啊！ 哈！😄😅#mulberrybag #在旅程中發現自己有點想重新學習揸車但撞過車仍然很有心理壓力 #哥本哈根可以一去再去 #實在太喜歡歐洲慢活節奏 #也許年紀大了感覺自己越（愈）來越（愈）喜歡慢吞吞地生活」阿Mark回應：「大河芒芒（茫茫），我不怕😛」「Mark嫂」梁家玉也留言：「重新再學揸車...已經講咗好多年！想學就學，唔好諗太多啦！😆」

之後，Sammi又上載布拉格的街頭小食，她自爆邊吃邊叫邊驚。她解釋：「布拉格街頭小食。好好吃。（配上麵包吃）但由於吃飯地方很多蜜蜂，嚇到mi面青青心慌慌，一邊吃一邊狂叫一邊驚，好忙。😅😰#好姊妹張茜介紹這美食😙 #布拉格美食 #吃 #我們都是這樣狂吃的😆」

（即時娛樂）