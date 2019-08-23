【冇買婚戒】桃色新聞打垮事業 馬賽靠一句話捱過黑暗日子… (20:09)

2008年港姐季軍、現年32歲的馬賽，今年1月驚爆閃婚，6月誕下女兒Camellia（暱稱豬寶和Ca妹）。現在有女萬事足的她，曾於演藝事業經歷高低起跌，高是參選港姐後備受力捧，低則是2014年爆出桃色新聞，從此絕迹香港。回望過去，馬賽感激所有的經歷成就了現在的她，現在的她，很知足、很自在。

馬賽近日接受《明周》訪問，談到她與丈夫於2015年認識，其間大家曾失聯兩年，直到2017年她的祖母去世，機緣巧合又跟丈夫恢復聯繫，之後她生病獲對方悉心照顧，二人便開始拍拖。談到求婚過程，馬賽自言不太注重儀式和物質，連婚戒也沒有買，當時他們就是覺得是時候結婚，丈夫便說約時間去登記。至於女兒Camellia，馬賽稱從懷孕開始，已把重心放在家庭，慢慢從一個事業型女性成為人妻。「有了豬寶之後，更能體會那種無條件的母愛，每天看著她就很滿足，不想錯過她任何的成長時刻」。

當年爆出桃色新聞後，所有工作叫停，馬賽在最艱難的日子裏，她不斷告訴自己，為了相信她、愛護她的人，自己一定不能被打垮，一定要堅強，一定要爬起來；當時她哭著也要逼自己吃完一碗麵，因她知道身體不可以垮。除了家人的支持外，在那段最低谷日子，她很想感謝許鞍華導演，讓她參與短片《八部半》試鏡，拍檔更是吳鎮宇；當時她跟電影公司掛了電話後，自己喊了半小時；當日試鏡，更有死後重生的感覺。之後，馬賽隻身到北京發展，無論片酬高低、製作規模大小，有機會她就去拍，跟當年在香港的生活簡直是差天共地。而馬賽在生女前已設立工作室，為自己安排工作，又表示很樂意回港拍戲。

馬賽今日也在社交網談到昔日不如意日子，她留言：「曾經有一段日子，無論自己說什麼做什麼，都會被多數港媒以嘩眾取寵的標題，不友善的預判立場曲解，更勿論那些編造的荒唐。我理解，他們需要銷量。於是我只好躲起來，安靜努力地生活，過去五年多，和自己說的最多的一句，就是要爭氣！不停步地學習，工作，一步一步再爬起來。所幸，挨（捱）過了最黑暗的時刻，也找到了人生的信仰。不錯因果，好好修行，平淡是真。時至今日，無需（須）再向世界證明自己，我更愛如今的淡泊自在。謝謝明週（周）的訪問，真實還原了我的誠懇分享，也為過去這5年多的生活做了一個最好的總結。人生總有高低起伏，因緣際會會變，但只要做好自己，無愧於心，請相信一切都是最好的安排！很謝謝一路走來，留在我身邊的朋友們。❤️最近香港的局勢，令人憂心。經濟下滑，影響民生，是大家最不想看到的境況。希望那個我愛的香港，也能重新出發，背靠祖國母親的支持，邁向更好的明天。🙏❤️#正能量 #相信自己 #因果不昧」

（即時娛樂）