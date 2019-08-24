【與大帥哥歐遊】鄭秀文分享旅行點滴：左hea右hea是共同目標 (12:49)

鄭秀文（Sammi）日前偕老公許志安﹑老友張衛健（Dicky）及張茜，到英國旅行充電，並探望移居當地的雷頌德（Mark）夫婦。連日來Sammi都在社交網上載歐遊照片，但始終未見安仔蹤影，而其中一張是Sammi和Dicky夫婦和Mark嫂及一位小朋友合照，Sammi表示難得跟好友及好姊妹聚在一起，有很多美好而有趣的過程。

Sammi憶述：「一起在機埸狂跑了半公里趕搭飛機，狂奔狂標汗。一起在陌生的國度（車站）拖著行李乘搭火車，然後首次發現需要碌credit card去小便。還有，一起在船上海上迷失方（向），（我澄清不是因為我揸船啊！）

我們一船人彷佛迷失在海上的迷宮，哈哈！加上有兩個小孩子同行，令行程更添色彩。我們所有人一起計劃每天的行程，其實也沒什麼行程啦！因為我們所有人都不喜歡太緊密和太預定的行程，左hea右hea是我們的共同偉大目標。

凡事有商有量但也有彼此舒服自在步調。更重要的是，不僅分享吃喝玩樂，也有很多心靈上的分享。至於我自己，這個行程，感覺像一個放鬆自己的時刻，把之前進行演唱會的橡筋徹底放鬆。坦白說，仍未能緊密工作，先前的演唱會完全耗盡力氣，身心很累，年紀大，身體復原慢。 #memorabletrip #friendshiplove #mi好明顯特別怕冷 #有大帥哥同行」。

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（即時娛樂）