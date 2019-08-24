【笑到趴低】古巨基爆祖兒醉酒瘀事：佢攬住我屋企個馬桶 (15:53)

容祖兒19場「Pretty Crazy演唱會」，今晚在紅館舉行尾場，昨晚（23日）第18場表演嘉賓是同公司的古巨基。當祖兒介紹基仔出場時，她說：「今（昨）日的嘉賓是雄性動物，好濕（隻手）、又特別專一、他但凡跟老婆一齊，只會見到他不停掃老婆背脊，好似幫細路仔掃風一樣，他又非常愛講爛gag。」

之後基仔在台上狂爆祖兒醉酒瘀事：「阿祖是一個好乖不懂喝酒的女仔，同我一樣，Mani（霍汶希）教我們飲酒，我真的不懂亦不喜歡，哈哈，有一次Mani和你來我家食飯，你來之前去了朋友生日會，所以遲到，然後你在我家樓下按對講機，Mani立即去接你，你記不記得？但接了你上來後， Mani說：『佢呀，喺樓下，人哋（指保安）同佢講，容小姐你可以入去，佢（祖兒）話『你點知我姓容？』嚇到Mani即刻拉你走。」

祖兒聞言笑到險站不穩，基仔再接著說：「你上到我家已經『wing wing哋』，你第一件事坐在地下，跟住向天不停發功。」此時祖兒已笑到跪地，基仔續說：「跟住你入廁所，我朋友說：『喂佢入咗好耐，使唔使睇下佢？』Mani就不停敲門，但你沒有反應，之後個門鎖鬆開了，大家只看到你攬住個屎塔呀。我們扶你起身，你說：『基仔！我發誓呢度係我嚟過最好玩地方！』我也不知道個馬桶這麼好玩，早知我都玩啦！」

之後祖兒在instagram說：「真係比（畀）呢隻kkk（古巨基）笑死，其實明明喺自己身上發生，但係我一啲都唔記得，而且經過佢重新演繹之後，有畫面有聲音，有啲咁好記性嘅朋友真係唔錯，嗰條片我自己都想睇返，得閒AirDrop番俾我啊，每晚嘅嘉賓都有咁多唔同嘅特色，此生無，唔知今晚最後一場，又係邊個呢？」

（即時娛樂）