吳千語早前飛往夏威夷旅行,享受陽光與海灘。今日她在微博分享在水裏如美人魚般暢泳的照片,留言︰「Let's take a moment and appreciate our mother nature 🌎. 在oahu(瓦胡島)留了五天,遊遍了很多大大小小的海灘。雖然遊客很多,但大家都很自律,離開的時候都會帶走留下的垃圾。嗯,就是因為大家的努力, 我們才能享受這片美麗的海💙。」

