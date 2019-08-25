【尚欠郭富城】成功邀三大天王任嘉賓 祖兒：成就解鎖 (14:29)

容祖兒19場紅館個唱昨晚結束，座無虛席，捧場嘉賓包括狄波拉﹑黃偉文﹑周秀娜﹑余德丞﹑溫碧霞和老公﹑周汶錡﹑鄭欣宜和林欣彤等。

而祖兒每晚個唱都有特別嘉賓演出，當中有天王﹑影帝﹑歌王﹑靚仔及型佬，包括張學友﹑劉德華﹑古天樂﹑鄭伊健﹑謝霆鋒﹑關智斌和張智霖等。

昨晚尾場的表演嘉賓是「金句王」黎明，祖兒甫見黎明即冧到暈，儼如小粉絲，祖兒表示邀請黎明做嘉賓原因，源於年初有次在一間日本餐廳內巧遇黎明，當刻祖兒立即靈機一觸，邀請對方擔任個唱嘉賓，而黎明當時既沒答應也沒否認，祖兒說：「當時我覺得我好好彩，因為無啦啦見到黎明。」此時黎明即發揮金句王本色：「夜晚黑見到黎明係咪，充滿朝氣﹗」全場爆笑，黎明又贈祖兒金句：「你頭髮好金，Good Luck。」

祖兒成功邀請到三大天王任嘉賓，尚欠郭富城，事後祖兒表示所有嘉賓都是她自己請：「好多我好仰慕的巨星，他們都好惜我，不知自己前世做了什麼好事，完了我心願，是成就解鎖。（尚欠城城？）其實我有問過城城，但他要出埠拍廣告，所以未能集郵，但都好滿足。」

至於怎樣游說古仔唱《今期流行》？祖兒笑稱：「我覺得他本身有個紅館夢，我跟古天樂的友情其實超乎我想像，原來他真的好惜我。」

另外，提到舊愛劉浩龍早前疑在社交網貼上「MY JOEY」車牌照片，又用粗口留言罵何韻詩，祖兒拒作回應，只說：「總之最惜我的朋友都有來看我的演唱會，我好感謝他們。」

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（即時娛樂）