【講廣東話冧粉絲】AB6IX開騷互餵食蛋撻 怕醜拒曬腹肌 (17:09)

韓國5人男團AB6IX昨晚在亞洲國際博館舉行香港站的粉絲見面會，吸引數千名粉絲捧場。AB6IX的5名成員林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎮及李大輝，甫出場即獻唱新歌《Absolute》，佑鎮因為腳受傷而無法與隊友一同跳舞，全晚只能坐在台上演出，但他不忘苦練廣東話跟港迷打招呼。

AB6IX在見面會上大讚香港景色靚，大輝稱看過女團Mamamoo在香港拍攝的MV後，也希望他們的MV能在港取景。其後成員即場試食蛋撻，並用廣東話大讚「食到舐舐脷」，煐岷與東賢還互相餵食蛋撻，惹來粉絲尖叫。談到香港景點之一蘭桂坊，台下粉絲即高呼「不能去」，指大輝還未成年，大輝笑言不喜歡去夜店，嫌嘈吵，寧願在安靜的地方聽歌。

之後的問答環節考驗成員之間的了解度。問到田雄最有信心的身體部位時，佑鎮回答是腹肌，粉絲隨即起哄要求田雄騷肌，他轉身自我檢查一番後，卻怕醜表示將來會在演唱會上公開。

最後AB6IX獻上歌曲《Dance for Two》及《Shining Stars》，大讚港迷全晚均十分熱情，感謝粉絲的支持，承諾會盡快再次來港演出。

（即時娛樂）