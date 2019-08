今天是洪天明太太周家蔚(Janet)的36歲生日,她的一班「七魔女」好姊妹,包括佘詩曼﹑姚樂怡﹑湯盈盈和大肚婆梁靖琪(Toby),齊齊為她慶祝生日,而Toby則坐在前排,並坐在Janet身旁,所以未能見到她的大肚,壽星靚媽Janet亦以英文留言:"I♥️U Girls. You're all so important to me!! Hehe! Wish you all healthy happy and filled with love!!"

