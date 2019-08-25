【結婚5周年】鍾鎮濤范姜攬實咀嘴慶祝 (19:15)

鍾鎮濤和老婆范姜已婚5年，兩公婆攬實咀嘴。（ig圖片）

鍾鎮濤（阿B）近日在美國舉行演唱會，其妻范姜亦有同行，范姜還拍攝老公綵排片段，適逢兩公婆結婚5周年，完騷後二人攬實咀嘴慶祝，范姜說：「Happy 5th anniversary❤❤❤❤❤」。

（即時娛樂）