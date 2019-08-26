【慢慢來】首次個唱造型密實 菊梓喬預告下次愈剝愈少 (14:45)

菊梓喬（Hana）一連兩場《只想與你在一起》演唱會昨晚尾場，她在台上向幫過自己的人道謝時，一度感動流淚，「我沒有放棄自己的夢想，多謝大家陪着我，前一晚首場發生了一些事，依然有這麼多人入場陪我，不知為何我會有這份福氣，可以得到大家咁多的愛。由細到大我都覺得只得自己一個，多謝大家咁愛我、陪我追夢，我相信我可以去得更遠。」

Hana受訪時承認遊行示威一定對演出心情有影響，可是上台後要盡力演出，這才能對得住觀眾，亦特別多謝入場的觀眾，知道大家真的不容易才來到場地。至於宣布退票是否決定得太遲？Hana說：「一知道已即刻去處理，但所有事都需要時間，同事亦用盡所有方法，只希望大家安全，不來看不緊要，最緊要安全，我亦很內疚，一直都好擔心，到凌晨回過神來再立即跟進件事，知道大家都無事好安全，我也很放心。」對於如常開騷惹來批評，身旁的星夢老闆何哲圖解釋事件發生得太突然和太快，原先遊行結束時間是4時，所以沒想到要取消，公司已立即作出應變措施，調動車輛也要花些時間。

Hana於個唱中分別換上4個造型，可是略嫌密實，她卻指公主造型已很性感，「近一點看真的很誇張，今次是第一次，當然不會得番條線，慢慢來，我希望自己之後還會有很多次，便會愈剝愈少，大家等等吧！」

（即時娛樂）