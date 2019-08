已榮升人妻的陳法拉,早前自導自演一部短片《人來人往》,在短片中法拉飾演露宿者,今天法拉在instagram上載片中的相片,素顏的法拉放低靚女形象,她只戴帽﹑穿人字拖兼一身街坊裝示人,狀甚「麻甩」,她以英文留言說:"Again, this is my forever outfit as a director #directorslife",不少網民對法拉這個「導演」造型意見不一,有網民笑指她似周星馳﹑又似蔡一智,有人更說:「我以為係男人。」

(即時娛樂)