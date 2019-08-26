【頸部腫脹？】林子萱飽受濕疹困擾：令到我低沉咗一排 (18:06)

有報道指谷德昭女友林子萱（KiKi）患怪病，KiKi被影到頸部離奇腫脹，而她又備受濕疹影響，情緒受到困擾，而KiKi於6月時已在社交網透露，濕疹令她低沉了一陣子：「濕疹令到我低沉左（咗）一排，冇心機做運動，個人非常容易炆（忟）憎，亦都做唔到高溫瑜伽，因為只要體溫升高又會流鼻血又濕疹發，個人肥咗失去左（咗）動力，好悶。著咩衫都唔靚，不過呢....痕夠了！我唔會再俾（畀）籍（藉）口自己啲濕疹，決定比自己5-10日嘅時間重整一下個身體﹗﹗今日開始我會大方行出門口，唔凖（准）再悶，愛自己身體係孝順嘅表現，好啦阿媽我孝順下你啦。」

而KiKi亦繼續運動及做瑜伽，並嘗試自然療法及看食療師，她在本月初曾說：「我覺得這幾星期很多高能量的人在我身邊出現，全部都是療癒派嘅行者，可能係宇宙派來協助我嘅天使！多謝各位高手，有自然療法的朋友給我很多心靈上的意見，大量有心人送上皮膚護理產品，也有食療師，更有我從來不看的塔羅師因緣巧合下協助強度心理建設。當然我也一一聽教聽話，轉了幾個念頭，同一時間沒有懶惰積極做運動出汗，將身體嘅免疫力盡力提高﹗信不信由你，濕疹好了很多。

總覺得世界上有頻率，像收音機一樣如果你調到接收訊息就是那頻道共震，所有的恐懼鬱悶都在低頻中，快樂，愛及同理心當然在高頻率中，而同一頻率的人和事是會互相吸引的，以後我會先照顧自己所以我也Tune咗！相信一切源於愛與平安。」

（即時娛樂）