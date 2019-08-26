【最新消息】劉德華紅館個唱換領補場門票有Update (18:06)

劉德華（華仔）去年紅館跨年演唱會，因病取消2018年12月28日至今年1月3日合共7場演出，早前公開宣布取得明年2月的紅館檔期補場。大會早前已完成安排取消演唱會場次退款，6月時還公布進入《網上登記換票》的階段。今日華仔演唱會fb官方網站，公布「換領/領取補場門票通知函」發送事宜，詳情如下：

「My Love Andy Lau 劉德華World Tour．Hong Kong 2020」”2018演唱會補場”- ［換領／領取補場門票通知函］發送事宜

主辦機構「亨泰環宇有限公司」於2019年8月26-31日期間，以電郵或短訊個別發送以下通知函予合資格人士，請合資格人士務必細閱通知函內的換領／領票詳情及重要事項:

[換領補場門票通知函] – 已成功登記及被確認資料的換票人士

[領取補場門票通知函] – 已成功付款及被確認的優先購票人士

重要提示：

1. 請注意，現將不再接受任何門票登記。所有已登記換票的資料 (包括登記人士及門票資料）恕不能更改。

2. 所有沒有登記換票的「My Love Andy Lau 劉德華World Tour ．Hong Kong 2018」演唱會門票，已視為失效，並不能應用於2020年補場演唱會。

如有查詢，請於辦公時間（星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外），致電以下熱線或電郵至 enquiry@topmanglobal.cc

查詢熱線：

852-2361 6929 | 852-2361 6708 | 852-2751 9118

（即時娛樂）