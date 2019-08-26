【從未支持港獨】周柏豪熱愛祖國：反對一切暴力行為 (18:19)

周柏豪早前在微博及instagram呼籲大家登記做選民，卻遭內地網民怒轟，更指他是「港獨豪」，事後柏豪亦將instagram內的所有帖文及照片悉數刪走。

低調了一段日子的柏豪，今日終在微博表態，並以簡體字留言：「生為中國人，熱愛祖國﹑熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為，特此聲明。」而柏豪還轉發其公司種星堂的簡體字的嚴正聲明，而聲明內容如下：

「本公司─種星堂娛樂有限公司旗下藝人周柏豪先生，近日受到網路上部份網民相關的不負責任言論影響，作為經理人公司，本公司在此聲明：

周柏豪先生為土生土長的中國香港人，一直以來熱愛中華人民共和國，熱愛香港。本公司及周柏豪先生擁獲中華人民共和國主權完整。香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部份。

周柏豪先生從來沒有支持港獨，也從未參與港獨相關活動，本公司與周柏豪先生亦更反對一切非法、暴力行為。本公司絕不容許任何組織或個人利用周柏豪先生進行非法活動。對此本公司將在法律上保留追究的權利。

以上為本公司及周柏豪先生的立場，希望各界終止對此無中生有的流言蜚語進行討論。以正視聽。」

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（即時娛樂）