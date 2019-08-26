【專訪】衛詩雅拍《雙魂》驚到失眠 林德信靠彈結他寧神 (18:28)

衛詩雅與林德信合演的驚慄懸疑電影片《雙魂》，在吉隆坡一間凶宅內取景，拍攝期間連翻怪事發生，令二人感到心寒。衛詩雅重提拍攝時仍有餘悸，她口震震說：「由細至大，我都喜歡收看靈異節目，入行後恨拍恐怖片，今次試完，短期來不接這類片約，太驚。我拍完失眠兩個月，慢慢才能走回正常生活。」衛詩雅指這部戲是2年前拍攝，揚言要鼓起勇氣才進入戲院看溫，而最近做宣傳更勾起恐怖畫面，內心又再抖震起來，未來想多拍喜劇和動作片，沖淡這段記憶。

林德信笑言沒有親睹怪事，多是聽劇組分享見聞，反而住的酒店睡得不好，夢境疑幻疑真，要靠抱結他彈奏歌曲寧神，「我戥詩雅慘，所有演員拍完就走，她要自己留下多拍一星期，我見她愈拍愈投入，好專業，但她又好驚。」他表明對這類片種仍感興趣，今次是被故事打動接拍，結局演的內心戲難度高。

林德信與詩雅片中很多對手戲，關係是非一般談情談愛，在水底拍攝時才可以奉旨親熱，「那場戲拍得辛苦又凍，水質又污穢，打鬥消耗好多體力，我們持續濕身一個通宵，唯有水中相擁取暖，鏡頭外親密過劇情，哈哈。」詩雅回想當時完全不尷尬，於電影《獅子山上》合演夫妻已培養出默契，最初落水時好凍，用暖水淋身都無用，後來發覺攬住人是最暖。

欲知專訪詳情，請留意（8月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）