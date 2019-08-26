【如常宣傳】睇完特首記者會後有「自然反應」 田蕊妮繼續網上發聲 (18:53)

【今日直擊】田蕊妮（阿田）早前在社交網留言，疑似不滿特首林鄭月娥記者會「無限loop」，引起內地網民不滿，甚至遭無綫官方微博「封殺」，未有宣傳她的新劇《她她她的少女時代》，甚至傳取消她出席該劇宣傳活動及遭無綫雪藏。

今日阿田如常到將軍澳為該劇宣傳，對於以上種種傳聞，她只笑笑口回應：「我依家咪出咗嚟宣傳囉！」阿田表示下月初還會再為該劇宣傳，現正忙於著手為開騷作準備，問無綫方面工作可有減少？她說：「完了演唱會，我會放假先，本身已安排好，現在我都是努力做好當前工作。」至於放多久？她則說：「不知道！完了演唱會後，未有工作計劃。」

阿田謂早前的網上言論，公司沒有找她談過，也沒有提醒她要注意網上言論，她說：「其實我只是當時看了那個記者招待會後，突然有個感覺，有個自然反應而已，不關政治問題事。」

對於無綫表明某些藝員，可能受內地觀眾特別關注和引發敏感情緒，而會在選角事宜作出商業決定，她說：「我亦無留意到，這是公司商業決定，其實所有演員都很被動，如公司認為正確作出商業決定，應該考慮得很周詳才會這樣做。」但她表明不會為工作而減少言論，又認為在個人社交平台，是分享感受及生活點滴的地方，她會繼續分享感受。

（即時娛樂）