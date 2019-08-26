偕黃耀明出席盧凱彤紀念展覽 二汶：帶著愛繼續生活下去 (19:54)

已故歌手盧凱彤（Ellen）的《Come What May盧凱彤紀念展覽》，於今日在香港藝術中心揭幕，會場展出了Ellen的結他、畫作、照片和日記等，展覽上亦有播放Ellen工作及生活片段。

揭幕禮上，Ellen的父母、哥哥、劉天蘭、恩師黃耀明、好友林二汶、岑寧兒、唐詩詠、梁文禮等到場，當中最特別的來賓是Ellen最愛的貓咪蘇菲。

二汶表示展覽中有一首at17最後一首未完成的歌《second》：「場內有得聽我哋最後一齊創作嘅歌，希望大家睇完展覽聽完佢嘅作品，更加了解盧凱彤呢位藝術家。縱使心情仍然悲哀，希望大家有個美麗嘅回憶。」此外二汶寄語at17歌迷要學Ellen一樣，帶著愛繼續生活下去，令世界變得更美好。問到二汶有什麼說話跟好拍檔講，她想了一會兒、拍拍心口。

至於明哥指至今仍非常掛念Ellen，他希望到場的歌迷、朋友，用celebrate的心情去紀念Ellen：「Ellen對身邊嘅人同事都好有愛、佢嘅勇氣、對所有事嘅好奇都好值得去celebrate，當然仲有佢嘅音樂。世界咁壞，好需要音樂去治療，而Ellen嘅音樂一直都有治療效果。」

（即時娛樂）