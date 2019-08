陳智燊(Jason)和老婆宋熙年的囝囝Damon已經1歲,今晚兩公婆各自在社交網上載幸福家庭照,熙年在instagram上載一家三口慶祝相,相中Damon以可愛髮型影相,原來由爸爸Jason操刀剪髮,熙年以英文寫道:"You have brightened up our lives and brought us so much joy. Mummy and Daddy love you so so so much”;至於Jason則在ig上載一家三口坐在鞦韆上合照,Jason除了祝囝囝生日快樂外,還感謝太太對家庭照顧得頭頭是道。

(即時娛樂)