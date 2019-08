吳雨霏(Kary)於2015年與男友洪立熙(Brian)結婚,婚後3年誕下兒子Asher,今年4月報喜懷有第二胎。近日Kary「一家四口」出埠,原來是為老公慶祝生日,今日Kary在社交平台分享與Brian慶生的相片,只見她肉緊吻老公的面珠外,並寫上愛的宣言:「Happy Birthday to the LOVE of my life」。

此外,Kary更上載Brian兩父子在郊外玩樂的片段,Asher坐在一架車仔上,爸爸在前面拉著行。

(即時娛樂)