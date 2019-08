next

美國MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)今日(香港時間)在新澤西州舉行,賽前獲得最多10項提名的樂壇天后Taylor Swift,結果不負眾望,憑新歌《You Need to Calm Down》包辦年度最佳MV及正能量MV(video for good)兩個獎項,跟缺席但同獲兩獎的Ariana Grande、韓國男團BTS等平起平坐。

今屆大會請來歌舞片《戀愛大爆髮》拍檔:尊特拉華達(John Travolta)及Queen Latifah擔任頒獎嘉賓,負責把年度最佳MV大獎頒予Taylor Swift,結果「肥尊」竟然錯把獎座頒給Taylor Swift的好友、上台支持她的「變裝皇后」Jade Jolie,現場氣氛相當尷尬。

(即時娛樂)