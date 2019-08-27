【隨時失內地市場】阮民安拒跪低表態愛國：我喺雞蛋呢邊 (16:44)

阮民安坦言可能會失去龐大內地市場，他直言自己可能是蠢，但更重要的是良知。（資料圖片/阮民安fb截圖）

阮民安（Tommy）日前參加巿民發起的「香港之路」活動，以及現身荃葵青大遊行，他希望香港人能團結。

今日凌晨Tommy在facebook撰長文，並以「我很窮，我愛人民幣，但我更愛香港」為題，他表示自己支持抗爭運動後，大家對他好好，但同時亦有另一種聲音，揶揄他想靠今次博翻身，又有人窒他「冇嘢輸，有乜所謂」，連回內地掙錢的資格也沒有。

Tommy作出回應：「咁我覺得今次支持運動嘅重點，絕對唔會係放喺自己嘅感受呢個點度，所以我一路都無擺係（喺）心，繼續發聲，繼續每一刻都關注，身體力行支持！

直至琴（噚）日終於發生變化，就係突然間有大班大陸網民不停Cap我Facebook圖（可能呢篇文佢地（哋）都準備Cap，大家可以留言同佢地（哋）say個hi ）去我老婆Eva嘅微博，話我地（哋）支持港獨，然後攻擊佢，攻擊我！

咁既然係咁，我不如就一次過喺度將我心底嘅想法，我預計嘅損失同大家分享一下！

自從2012年開始，我就已經擔任住Eva經理人嘅角色，喺幕後為佢打點一切！呢7年入面我地（哋）由兩個個體變成一家四口，一步一腳印，營營役役咁將我地（哋）嘅生意利用網路平台擴展到世界唔同嘅地方，包括日本、台灣、新加坡、馬來西亞、美國，當然唔少得中國大陸！

因為Eva喺微博有大概25萬人follow佢，加埋佢嘅Style，所以喺大陸一路都有好多工作，而喺大陸，我地（哋）嘅工作範圍包括（想清楚一D（啲）可以睇埋下面D（啲）相）幫唔同產品出po宣傳，幫國際品牌官方影宣傳相，Fashion Show，電視台嘉賓，拍綜藝節目，品牌聯乘等，只要我地（哋）繼續好好咁做，唔好講咁多野（嘢），淨係靠呢D（啲）Job已經夠我地（哋）一家四口過唔會太好但亦一定唔差嘅生活！

仲有一樣嘢要講就係：正正嚟緊嘅9月14號，我哋自己第一次投資，EVA嘅自家品牌就會喺東京Laforet正式發佈（布），之後就會全世界發行，而最大嘅入貨地區一定喺大陸，而我地（哋）喺大陸處理品牌發行嘅負責人，係一個大陸最大嘅時裝公司高層（佢公司係帶頭將Undercover全國下架），我地（哋）喺大陸嘅Backup其實好好！

而因為我上年開始做返好多幕前工作，佢已經話要幫我安排上大陸嘅綜藝節目，發展下（吓），賺下（吓）錢！但就唔好喺件事上面表任何態啦，以一個大家認為想翻身嘅我，理應乖乖收聲，甚至表態愛國！

但6月9號之後，見到香港人嘅團結，我已經忍唔住去開始公開表態支持（因為從來都係支持），之後612、71、721等事件，直到今日呢個狀態，您地（哋）估下（吓）我知唔知道高調發聲後將會損失D（啲）咩？

我可能會失去一個龐大嘅大陸市場。咁點解我要咁做？可能係蠢...但其實，係良知！香港依家發生咁大件不公平不公義嘅事，要我為左（咗）賺錢而選擇扮不見不聞，甚至跪低表態愛國，支持警察打香港人，做什麼護旗手，對唔住，我做唔到！

當然對比起每一個手足受傷、犧牲、被捕，都係嗰句，我呢D（啲）損失，算得咩！

我依然相信，香港地靠我哋自己都一定可以撐得翻起自己，點解一定要靠大陸我地（哋）先搵到食，先做到生意，先搵到錢？我唔認為係咁！

雞蛋與高牆，我一定喺雞蛋呢邊！！！香港人加油！共勉之！」

（即時娛樂）