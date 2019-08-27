【專訪】第一代陽光少女 48歲樊亦敏長期受水腫困擾 (19:19)

現年48歲的樊亦敏（Amy）是1991年香港小姐「最上鏡小姐」，近年再次活躍幕前，在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演愛呷醋又濃妝打扮的「三太」，令劇迷留下深刻印象。

樊亦敏可謂天生一副明星相，參選港姐前拍過多個經典廣告，原來她是第一代陽光少女，早於1987年跟鄭伊健合作檸檬茶廣告，兩年後擔正檸檬茶廣告女主角，在唱片店跟男主角邂逅，「廣告內我是跟鄭伊健在學校打來打去的女同學，令女主角呷醋。首次拍廣告是14、15歲左右，跟媽咪去飲茶時，其中一位auntie的男友在廣告公司工作，他急於招聘演員到長洲拍朱古力廣告，媽咪覺得我好得閒，於是提議去拍攝」。樊亦敏坦言曾婉拒不少星探，推掉很多廣告，記得曾在崇光遇上黃百鳴，獲邀請加入開心少女組。

提到早前在社交平台上載素顏照獲得好評，樊亦敏說：「平日我不會似『三太』的豪華造型，簡單舒服就好了，我也過了扮靚的年代。」其實樊亦敏一直受水腫問題困擾，當睡眠不足整個人會腫得圓碌碌，「我的隱憂是健康麻麻，長期血壓低，選港姐後身體免疫系統有問題，曾甩晒頭髮，體質好敏感。後來又對杏仁敏感，吃了沾有杏仁的食物便呼吸困難，要入醫院打類固醇針與食藥，現在要針灸、推拿與中藥作內在保養。」

欲知專訪詳情，請留意（8月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）