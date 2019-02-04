【第54屆金鐘獎入圍名單】《我們與惡的距離》14項提名 張小燕獲終身成就獎 (17:20)

第54屆金鐘獎今日（8月28日）公布入圍名單，其中由賈靜雯、溫昇豪及吳慷仁主演的劇集《我們與惡的距離》是本屆入圍大贏家，共有14項提名，除了戲劇節目獎、最佳男、女主角外，單是男配角已有3位演員同時競逐。

《我們與惡的距離》被喻為是賈靜雯的復出劇，她在劇中精湛的演出獲觀眾激讚，因而被視為今屆的金鐘視后大熱門，她今次的對手包括《20之後》江沂宸、《菜頭梗的滋味》徐麗雯、《雙城故事》曾珮瑜、《鑑識英雄II正義之戰》蔡淑臻。對於入圍最佳女主角，賈靜雯說很感動，她感動的不僅是自己入圍，同劇其他演員及幕後工作人員也入圍，大家的努力被評審看到，她覺得是最美的事。

而吳慷仁也憑《我們與惡的距離》爭金鐘視帝，他的對手有《鑑識英雄II正義之戰》王識賢、客家劇場《日據時代的十種生存法則》吳政迪、《雙城故事》溫昇豪及《菜頭梗的滋味》龍劭華。其中溫昇豪亦以《我們與惡的距離》競逐男配角，一個人獲兩項提名。

本屆金鐘獎將於10月5日假國父紀念館舉行，由黃子佼三度冧莊做主持。而今年的終身成就獎得主，是71歲資深藝人張小燕。

（即時娛樂）