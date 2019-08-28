被網民嘲「小鮮肉收割機」 蕭亞軒多謝舊愛柯震東維護 (18:41)

台灣天后蕭亞軒（Elva）在40歲生日當天，公開認戀比她年輕16年的「小鮮肉」男友黃皓，因而被網民嘲她是「小鮮肉收割機」。對於網民的負面評論，近日蕭亞軒接受台灣《自由時報》獨家訪問，她說：「身為一個公眾人物，一定會有一些輿論壓力，或是負面評論，這些我覺得是不可避免的，選擇這條路就必須接受跟去面對。但是如果是太過分的網路霸凌或是不實言論，我就必須再次呼籲跟強調，每個人都需要為自己的言行負責。」

過往，跟她拍拖的男友，大部分年紀都細過她，今次跟黃皓更相距16年；蕭亞軒透露跟男友是朋友介紹認識的，大家了解彼此個性後才走在一起，所以年齡差距不是問題。有揣測她公開戀情，是為黃皓的演藝事業鋪路，蕭亞軒稱男友一直在她身邊陪伴及支持，故她要有勇氣站出來公開戀情。她又透露現時在籌備一些幕後工作，會將自己以往的經驗跟新人分享，當然也會向黃皓提供一些演藝生涯的建議，「希望並祝福黃皓的演藝事業成功，做一個成功演員後面的女人」。

談到她認愛後被不少網民惡意中傷，獲舊愛柯震東維護，她說：「謝謝他！也謝謝網路上許多粉絲的加油跟打氣，我都有收到，真的很謝謝大家。」

（即時娛樂）