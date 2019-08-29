【感疲倦】私人原因向網民說再見 黃秋生：我唔係港獨 (16:10)

黃秋生一向敢言，自反修例運動開始以來不時在社交平台表態。秋生今日卻突然在facebook寫下夾雜繁體字及簡體字的留言，說他很累，並向大家說再見，未知是否被滅聲，令人擔心﹗

秋生寫道︰「各位，我癐啦。再見。喜歡我嘅朋友唔駛（使）担（擔）心，我唔係去死，我會堅持信念，大家都係，大丈夫有所為有所不為。我只係癐啫。痛恨我嘅朋友，係，係朋友，我唔憎你哋，因為我都唔識你哋，你哋對我亦無任何影響，我只係因為私人原因，疲倦而已，你哋亦唔駛（使）高興，因為你哋並無成功咗啲乜。」

「喺呢度，大家平等，互不相識，缘（緣）生則聚，緣滅則散，你我只係宇宙間嘅粉塵。只願，中港两（兩）地嘅人，可以好似以前一樣，再次和諧相處，歡聚圍爐。」

「最後，我從來都唔係港獨，亦唔喜歡暴力，同大多數人一樣。我只係一個有獨立思想，喜愛知識，而且憎惡邪惡嘅普通香港人。 其實，內地都有好多聰明俊秀嘅人材（才）。还（還）有，蝗虫（蟲）不是我说（說）的，我寫的那句是文言，不懂別亂说（說），蝗虫（蟲）是一个（個）導演罵的，而且他现（現）在还（還）在大陸，看似挺受你們欢（歡）迎的在捞（撈）你們的金呢。 香港人，加油。」

（即時娛樂）