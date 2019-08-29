【11‧5環島泳】鄭秀文拍片鼓勵 方力申︰我充滿力量喇 (17:02)

方力申（Alex）參與將於11月5日舉行的「香港環島泳45公里慈善挑戰」，目標籌最少450萬元善款，為45萬名缺水的貧困人口提供潔淨食水。方力申近日獲好友蔡卓妍（阿Sa）拍片呼籲大家捐款，鄭秀文（Sammi）主動轉發阿Sa的片段，留言︰「支持x2 ❤️❤️👏👏。#支持方力申」方力申見狀問Sammi︰「如果妳幫我拍一個就好喇，一定更多人會知道這個慈善活動，更多善款可以籌到，可以嗎？」

Sammi坐言起行，隨即拍下呼籲片段並擺上社交網，留言︰「游水健兒方力申有一個創舉，他會游泳45公里籌款（香港環島游）。 據說他已經在努力密集操練了。mi實在佩服這份體能，持續地游泳直到完成45公里，這過程到底需要多大的體力和意志🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️。 好佩服啊！Alex, add oil. ☺️ Donation: alex.adropoflife.org #實在是超級意志和體能 #祝福 #游45公里籌款是為了45萬缺水居民帶來潔凈食水 #點滴是生命」

得到Sammi的支持，方力申非常感激，留言多謝。他說︰「感謝mi，主動拍片鼓勵我。我現在已經充滿力量喇！希望大家都可以上以下的網站，了解更多有關今次的慈善挑戰及受惠機構『點滴是生命』! Thank you﹗alex.adropoflife.org 」

（即時娛樂）