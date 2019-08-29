Aka@Super Girls進軍大銀幕 嫌跟伍允龍惜得少 (20:18)

女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）最近進軍大銀幕，擔任電影《潛行者》女主角，飾演紋身師的她長期以熱褲示人。Aka自言造型幾性感，略嫌當時大腿有點肥，故經常感到不好意思。至於感情線方面，伍允龍飾演她的男友，為她出生入死，「不過我們在戲中很少惜戲，在我死的時候，伍允龍才惜我額頭一下，我們是神交。（不夠喉？）多一點會更好。我都未拍過咀戲，熒幕初吻還在，所以都想試一下。（對手是八兩金也可？）試吓都好呀，哈哈。」

Aka今次跟伍允龍、吳建豪及安志杰合作，她笑言現實中三位都喜歡，若要揀男朋友，會揀伍允龍，原因她喜歡「獨」男，「我喜歡木獨的，覺得很得意，很純真，而且打得又有安全感。我亦不怕悶，反而不喜歡太多花言巧語，驚被人欺騙」。Aka自爆曾拍拖跌過痛過，花了5年時間才能癒合，這段情傷令她有所領悟。

拍攝過程中也發生小意外，劇情講到另一位女演員馮文娟為了救她，用手掩住她的口，期間Aka不慎被對方的窩釘手套刮損了右邊面，幸好無留下疤痕，「我不怕受傷，希望進軍大銀幕做打女，之前跟過伍允龍等幾位師傅學功夫，斷斷續續學了2年，如果有這些演出機會，都算是無憾」。

髮型：Calvin Tsoi@HAiR

化妝：King Yip @ KINGS MAKEUP

服裝：initial

（即時娛樂）