【對號入座？】黃秋生提「蝗蟲說」 「護旗手」彭浩翔急發聲明 (14:19)

向來敢言的黃秋生，昨日突然在facebook寫下夾雜繁體字及簡體字的留言，他說自己感到疲倦，並向大家說再見，未知是否被滅聲，情況令人擔心。秋生在fb留言強調，自己從來不是港獨，亦不喜歡暴力；期間秋生亦提到「蝗蟲」不是他說的，「蝗蟲」是一個導演罵的，而這位導演現在仍在內地，不過秋生就沒有指名道姓是哪位導演說的。

曾拍過《低俗喜劇》﹑《香港仔》和《志明與春嬌》等電影的導演彭浩翔，早前在微博轉發「護旗手」內容，並自稱「我是護旗手」，獲內地網民激讚，但香港網民直言感失望。

彭浩翔今午在facebook，則回應秋生昨天所提到的「蝗蟲說」，彭浩翔說：「黃秋生先生昨晚的發言，當中提到某導演的『蝗蟲說』，引發不少人猜測。

俗話說『說話一張嘴，闢謠跑斷腿』，黃先生說的話，引起外界猜測，我願意為這件事情闢謠：

我不清楚黃先生暗指的導演是誰；我本人從來沒公開或私下發表過所謂『蝗蟲』之言論。

我很願意出來說明，因為相信我們中國人不能再被言語和負面情緒傷害。信任和情感，需要有人努力去重新營造。

另外，針對這個事情，我也已經請律師出具聲明稍後發出，表明我的態度，也以此明確告知大眾這個事件與我無關。謝謝大家。」

不少網民留言指彭浩翔「人各有志! 你咁樣出聲明，擺明對號入坐（座）﹗原本估吾（唔）到你，而（依）家清楚哂（晒）﹗ Thank you﹗ Anyway，我撐黃秋生!」﹑「此地無銀三百兩（両）」﹑「謝謝彭導演，大家都明白你已經同王晶導演，高志森導演等資深導演一樣了。」；同時亦有網民感慨：「我都好懷念未做護旗手嘅你。」

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（即時娛樂）