「Jacky」黎振燁告別《開心速遞》劇組 「賀碧雲」李綺雯回歸 (21:07)

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》有不少感情線，其中大小姐（林淑敏飾）與送水輝（許家傑飾）是劇中一對高人氣CP。早前大小姐為愛情選擇離家出走，甘願與送水輝過著平民生活；昨晚播出第654集《公主落難記II》，講述被大小姐悔婚的Jacky（黎振燁飾），原來一直未死心，並發動金錢攻勢，希望大小姐投入自己懷抱，離開送水輝；最後，大小姐對送水輝的愛沒被動搖，令Jacky再度敗走。

原來這亦是Jacky最後一集出現《開心速遞》，黎振燁在社交網留言：「感謝你們，成就了Jacky這個奇趣怪誕又好玩的角色！@sukman_lam @jackhero5 真的最後一集了👋🏿👋希望Jacky曾經速遞過開心俾（畀）大家😂😂」許家傑回應世事無絕對，黎振燁認同說：「係嘅。」不少網民對黎振燁離開《開心速遞》劇組感不捨之餘，也為他加油打氣。

有人離開，亦有人回歸，於劇中飾演黑幫大家姐的賀碧雲（李綺雯飾），消失了一段日子後，又會再次登場。她在果欄遇上大小姐，兩個巴辣女人碰頭，肯定火藥味十足，觀眾也期待兩人擦出火花。

（即時娛樂）