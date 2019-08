【逃犯條例】被鬧離港「逃亡」 何韻詩：去澳洲做嘢呀 (22:07)

香港眾志秘書長黃之鋒與成員周庭今早先後被捕,兩人涉6‧21警總煽惑他人非法集結下午提堂,之後獲准保釋。何韻詩今日在facebook轉發相關新聞,並留言:「拉曬(晒)所有人,就可以令整場運動停止嗎?到底係真係咁天真,定係想令民憤推向不可收復嘅地步?無論採取緊邊個方向都好,呢種豬嘅程度完全超出常人理解嘅範圍,睇唔透。#攬炒之母林鄭月娥」

之後,她轉到Twitter留言,表示收到很多朋友擔心她安全的訊息,由於逮捕行動與親中派人士攻擊不斷升級,她亦很快會飛抵澳洲。她說:「Have received numerous messages from friends worried about my safety. Am flying out soon to Australia and must admit these are legitimate concerns, given the escalating situation of arrests and pro-beijing attacks on activists. Will stay safe and keep you all posted.🙏🏿#hk」網民對何韻詩離開香港到澳洲,反應兩極;支持的就叫她保重自己,繼續為香港努力;亦有人鬧何韻詩,指她一走了之,沒有跟大家齊上齊落。

對於被網民鬧「逃亡」澳洲,何韻詩很快在facebook作出回應,留言否認自己「逃亡」:「藍絲唔該可唔可以俾(畀)少少0.1分IQ嚟睇吓,唔好人講自己又叻唔切,次次都傳埋啲白癡資訊,連啲黨媒都咁低B照寫,水平咁谷底真係叫人點跟呢。去澳洲做嘢啊(呀),報紙都通曬(晒)天講咗個幾兩個月啦,唔係搭飛機唔同游水過去咩?真係俾(畀)反應你都拉低我智慧。」

