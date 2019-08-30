【酒店公開道歉】莫文蔚湖北開騷 下榻房間被公開拍賣 (22:40)

莫文蔚日前在湖北恩施開騷，其入住的酒店竟公開拍賣她住過的套房。（資料圖片 / 網上圖片 / 明報製圖）

莫文蔚（Karen）上周六（8月24日）在湖北恩施舉行演唱會，事後竟遭其下榻的酒店利用來推銷房間！事緣演唱會結束後數天（27日），一張附有莫文蔚曾入住的瑞享國際酒店海報引起當地網民關注，海報印有花園套房的照片，稱每晚收費8880元人民幣（約9800港元），限時競價500元人民幣（約548港元）起。海報更寫上︰「莫女神離開恩施了，但入住的房間還在，餘溫尚存，餘香尚在」，下方的細字更列明成功競投者可將「女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走」。

當地網民對海報非常反感，而承辦莫文蔚湖北恩施演唱會的主辦單位，湖北壹天橙文化傳媒有限公司發出嚴正聲明，稱涉事酒店與演唱會無合作關係，斥酒店拍賣房間的做法已嚴重損害莫文蔚的形象，宣傳圖片上的文案更挑戰了大眾的道德底線。聲明要求涉事酒店作出相應解釋及善後工作，並希望網民停止傳播該海報，共同維護恩施及莫文蔚的良好形象，而主辦方將保留法律追究權利。

涉事酒店事後通過微信公眾號致歉，稱事件是由於酒店管理工作失誤，為了利用名人效應進行營銷，傷害了社會大眾的感情，造成了比較負面的影響，因此將以此為戒，杜絕此類事件再次發生。

（即時娛樂）